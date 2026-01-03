Husumetlisini ensesinden vurdu! Kaçan zanlı CHP il delegesi çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, işletmeci Taner Çelik (48) ile arkadaşı Çağdaş Ö. (38), yılbaşı gecesi husumetli oldukları Muzaffer İdiz (41) ile kafeteryanın arka bahçesinde bir araya geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen grup arasında, saat 22.00 sıralarında husumetten kaynaklı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Taner Çelik, Muzaffer İdiz'in ensesine 3 el ateş etti. İdiz kanlar içinde yere yığılırken Taner Çelik ve Çağdaş Ö. kaçtı.Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada olayı duyunca kafeteryaya gelen Muzaffer İdiz'in kardeşi, ağabeyini özel bir hastaneye götürdü. Ancak İdiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İdiz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hemen harekete geçen jandarma, şüphelilerden Çağdaş Ö.'yü yakaladı.Her yerde aranan işletmeci Taner Çelik'in, CHP İzmir İl Delegesi olduğu, CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve Belediye Başkanı Görkem Duman'la çok yakın ilişkisinin bulunduğu, belediyeye ait kafeteryanın ihalesini de bu ilişkilerini kullanarak davet usulüyle aldığı öne sürüldü. Çağdaş Kaya'nın listesinden CHP İzmir İl Delegesi seçilen Taner Çelik'in CHP'de İl Başkan adayını belirlemek için İl Başkanlığı'nda geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı'nın toplantı yaptığı sırada binayı basarak Çağdaş Kaya lehine slogan atan isimlerden biri olduğu da iddia edildi.