Venezuela'dan ilk açıklama geldi! 'ABD'nin amacı petrol ve maden kaynaklarımızı ele geçirmek'

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı bilgisi paylaşıldı.Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakastaki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi.Newman, 'Fortuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı.' dedi.Ayrıca Caracas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar da görülüyor.Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaşanan patlamaların ardından olağanüstü hal ilan eden kararname yayınladı.Venezuela hükümeti saldırıların Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleştiğini açıkladı.Venezuela Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 'ABD'nin askeri saldırısını reddediyoruz.' ifadesi kullanıldı.Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Eduardo Gil Pinto, 'Saldırılar Birleşmiş Milletler sözleşmelerini açık bir ihlalidir, uluslararası barış ve istikrarı tehdit etmektedir.' açıklamasında bulundu.Pinto, açıklamasında şöyle konuştu:ABD'nin amacı petrol ve maden kaynaklarımızı ele geçirmek. Mevcut saldırı Amerikan emperyalizminin bir saldırı eylemi. Silahlı çatışmaya geçiyoruz. Tüm savunma güçleri ülke genelinde derhal konuşlanacak.Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor. Ancak gözler kuşkusuz Washington'a çevrilmiş durumda. Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle 'savaş halinde'.2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.