CHP Bölünme Eşiğinde! 15 Eylül Oyunları...

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi. Mahkemeden çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararı durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.Kırmızı alarma geçen genel merkez kanadı ise "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" diyerek muhalif kanada meydan okuyor. Parti içerisindeki belirsizliğin zirve yaptığı bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde ise hareketli günler yaşanıyor.Edinilen bilgilere göre eski CHP liderinin Ankara'daki ofisi, son haftalarda adeta ziyaretçi akınına uğradı.Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarından parti meclisi üyelerine kadar birçok parti yetkilisini ağırladığı ve değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü.Partiye yakın kaynaklar, genel merkez baskısından bunalan birçok örgüt temsilcisinin, olası bir mutlak butlan kararı durumunda hızla taraf değiştirerek Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden yol yürüyebileceğini savunuyor.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden de rahatsız olduğu iddia ediliyor.Mahkeme sürecini daha da belirsiz hale getirmek ve çıkmaza sokmak için harekete geçen genel merkez ani bir kararla kongre takvimini duyurmuş, 13 Ağustos'ta da mahalle delege seçimleri başlamıştı.Mahkeme kararını beklemeden bu sürecin başlatılması, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" olarak yorumlanmıştı.15 Eylül'de göreve geri dönmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun, kendisi tarafından sıfırdan belirlenen bir kongre takvimi kapsamında partiyi olağan kurultaya götürmeyi arzuladığı da iddialar arasında yer alıyor.Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül için planlanan olağanüstü kurultayın da mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini savunuyor.Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi halinde parti içerisinde toplu istifaların başlayacağına yönelik söylentilere ilişkin, "Böyle bir durum olursa Kemal Bey istifa edene 'dur' demez. Partide kalmaları için kimseye ricacı olmaz" değerlendirmesinde bulunuyor.