  • USD: 40,55 - 40,63
  • EURO: 47,22 - 47,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karabük'te alevler evlere yaklaştı! Çay içerek izlediler

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangını bazı vatandaşlar kamp sandalyelerinde oturup çay içerek izledi.

Karabük'te alevler evlere yaklaştı! Çay içerek izlediler
Ekleme: 8.08.2025 - 09:15 Güncelleme: 8.08.2025 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Karabük'te alevler evlere yaklaştı! Çay içerek izlediler
Karabük merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Karabük'te alevler evlere yaklaştı! Çay içerek izlediler

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YANGINI ÇAY İÇEREK İZLEDİLER

Alevler rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy'e kadar geldi.

Karabük'te alevler evlere yaklaştı! Çay içerek izlediler

Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti.

Yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.