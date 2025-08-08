  • USD: 40,55 - 40,63
Kafa kafaya çarpıştılar! Olay yerinde yaşamlarını yitirdiler

Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk da ağır yaralandı.

Ekleme: 8.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 8.08.2025 - 11:32
Kafa kafaya çarpıştılar! Olay yerinde yaşamlarını yitirdilerKaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde yaşandı. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

İKİ ÇOCUK AĞIR YARALI

Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

