Kafa kafaya çarpıştılar! Olay yerinde yaşamlarını yitirdiler
Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk da ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde yaşandı. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
İKİ ÇOCUK AĞIR YARALI
Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
