Çalıştığı inşaat mezar oldu! Soruşturma sürüyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde Osman Kayış, çalıştığı inşaatta dengesini kaybetti, düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kayış, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Kayış, kurtarılamadı.Kayış’ın cansız bedeni hastane morguna alınırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.Kayış’ın cenazesi, bugün Kaynarca Büyükyanık Mahallesi Yeni Cami’de öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.