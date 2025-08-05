  • USD: 40,58 - 40,65
  • EURO: 47,37 - 47,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çalıştığı inşaat mezar oldu! Soruşturma sürüyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen 60 yaşındaki Osman Kayış, hayatını kaybetti.

Ekleme: 5.08.2025 - 12:47 Güncelleme: 5.08.2025 - 12:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Çalıştığı inşaat mezar oldu! Soruşturma sürüyorSakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde Osman Kayış, çalıştığı inşaatta dengesini kaybetti, düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayış, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Kayış, kurtarılamadı.

İNŞAAT ALANI MÜHÜRLENDİ

Kayış’ın cansız bedeni hastane morguna alınırken, inşaat alanının zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Kayış’ın cenazesi, bugün Kaynarca Büyükyanık Mahallesi Yeni Cami’de öğlen vakti kılınacak cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verilecek.