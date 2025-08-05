Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde sahte içki operasyonu

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyon kapsamında 121 şüpheli yakalanırken, 33 bin 554 litre sahte alkol ve 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.Jandarma ekiplerimizin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladık.Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım.