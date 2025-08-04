Yeni zorunluluk geldi! IBAN'a para gönderen herkesi ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hızla artan dijital dolandırıcılık ve kayıt dışı finansal hareketlilik karşısında yeni bir düzenlemeyi devreye alıyor.1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tebliğ, yüksek tutarlı para transferlerine yönelik önemli kısıtlamalar getiriyor.Yayımlanan tebliğe göre, bankaların sunduğu IBAN üzerinden EFT, FAST ve havale işlemleri sırasında “diğer” ya da “bireysel ödeme” gibi genel geçer gönderim sebeplerini işaretleyen kullanıcılar için yeni bir zorunluluk başlatıldı.Buna göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde, para gönderme açıklamasının en az 20 karakter uzunluğunda olması şart koşulacak.Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğde şu sözlere yer verildi:'Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur. Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir'