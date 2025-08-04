Havuz keyfi felakete döndü! Korkunç gerçek ortaya çıktı

ABD’nin Michigan eyaletinde konaklayan 23 yaşındaki bir turist, otelin havuzuna girdikten sonra kabusu yaşadı. Birkaç saat içinde yürüyemez hale gelen genç kadın, ''Çok acı ve ızdırap çektim ve hâlâ çekiyorum. Çok korkuyorum, çok gerginim'' ifadelerinde bulundu.

Dehşete düşüren olay, 23 yaşındaki Alexis Williams'ın, Michigan eyaletine babaannesini ziyarete geldiği sırada yaşandı. Konakladığı otelin havuzuna giren genç kadının sürtmesi sonucu dizinde açık yara oluştu.Kazanın ardından birkaç saat içinde yürüyemez hale gelen Williams acil sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yapılan tetkikler sonucu girdiği havuzun kirli olması sebebiyle genç kadının, MRSA adı verilen nadir bir enfeksiyona yakalandığı ortaya çıktı. Söz konusu enfeksiyonun çoğu antibiyotiğe dirençli olduğu, bu sebeple vücutta hızla yayılıp ölümcül tehlike oluşturabileceği bildirildi.Uzun süre tedavi altında tutulan Williams, 'Çok korkunçtu. Acı dayanılmazdı. Bir sürü iğneyle sürekli iğne vurulmak zorunda kaldım ve hiç düşünmediğim ilaçlar reçete edildi.' ifadelerini kullandı.Michigan Çevre ve Enerji Bakanlığı'na başvuran Williams'ın avukatları, havuzun durumuna ilişkin korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 12 Haziran, 27 Haziran ve 8 Temmuz tarihlerinde yapılan incelemelerde suya klor ve brom eklenmediği tespit edildi.Alexis'in suyla temas ettikten birkaç saat sonra enfeksiyon belirtileri göstermeye başladığını söyleyen avukatlar, genç kadının 25 bin dolar tazminat talep ettiğini kaydetti.