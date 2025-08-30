Valilik açıkladı! 30 Eylül’e kadar yasaklandı

Ankara Valiliği, artan sıcaklıklar ve yangın riskine karşı yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, başkent genelinde ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı.

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yangın riskinin devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasak kapsamının ormanlık bölgelerin yanı sıra piknik yapılabilecek alanları da içerdiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlarda ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması, ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır.”