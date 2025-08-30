Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle paylaştı! 'Davamız vatanı aziz kılmaktır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle tüyleri diken diken eden bir paylaşımda bulundu.Burhanettin Duran, 'Türkiye'nin kazandığını zaferlerin millet olmanın gücünü gösterdiğini' vurgularken 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Davamız; toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır' tüyleri diken diken etti.Duran, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı."Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:"Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak hedeflere kenetlenmesi büyük bir anlam taşıyor. Büyük Zafer'in 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."