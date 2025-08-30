CHP'de büyük kriz! “Elif” krizi delege seçimlerine damga vurdu

CHP'de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim doruğa çıktı. Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu.

Şaibeli kurultay davası süreci devam ederken CHP, 39. Olağan Kurultay sürecini ve delege seçimlerini 13 Ağustos'ta başlatmıştı.İl kongrelerinin 5 Ekim'de başlaması beklenirken delege seçimleri epey olaylı geçiyor. Sabah'ın haberine göre Ankara'da kendini 'Elif' olarak tanıtan bir kişi, delegeleri aradı. Bu kişi telefonda, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek 'Mavi listeye oy verin' dedi.Bununla da yetinmeyen şahıs, beyaz listenin Mansur Yavaş'la çalıştığını söyleyip; 'Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur' ifadelerini kullandı.