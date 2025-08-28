Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu duyurdu. Buna göre; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın zaman zaman 40-60 km/saat hızına çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.Buna göre, Marmara ve Ege'de fırtına etkili olacak...Hava sıcaklığının ise yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması noktasında uyarı yapıldı.