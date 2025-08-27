Özel okullardan 'Pes' dedirten istek! Veliler tepkili...

Özel okullarda uygulanan fahiş fiyat uygulaması velileri zor duruma sokmaya devam ediyor. Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmışken özel okulların servis, yemek, ders kitabı ve kıyafet için istediği fahiş ücretler velileri isyan ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyarılarına aldırış etmeyen özel okullar bu kez de okuma kitapları üzerinden yeni bir ‘ücret tarifesi’ belirledi! Set başına istedikleri fiyat velileri şoke etti!

Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmışken özel okullarda uygulanan fahiş fiyat tartışmaları gündeme geldi. Servis ücretleri henüz belirlenmemiş olmasına rağmen, özel okulların velilere yazılar göndererek fahiş ücret bildirmeleri tepki çekti. Kilometre başına biçilen servis ücretlerine kıyasla öğrencilerin taksiyle yolculuk yapmasının daha karlı olduğu belirlendi.Bazı özel okulların ders kitabı ücreti yasak olmasına rağmen, velilerden 100 bin liraya varan ücretler talep ettiği belirlendi. Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için belirlenen kitaplarda set oyunu ortaya çıktı. Bu duruma örnek olarak bir özel okul, alınması zorunlu tutulan bir okuma seti oluşturdu. Dışarıdaki satış fiyatı toplandığında 1541 lira eden bu kitapların, okul sitesinde set olarak satışı için ise 3 bin lira talep edildi.Bu duruma isyan eden bir veli, "Dışarıda 75-80 liraya satılan kitapları bize 150-200 liradan satıyorlar, onların belirlediği kitapları illa alacaksınız diyorlar. Bizi veli olarak değil müşteri olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.Yemek, servis, ders kitabı ve kıyafet derken şimdi sıranın okuma kitaplarına gelmesi velileri isyan ettirmeye devam ediyor. Fahiş fiyat uygulamasına bir dur denilmesini istediklerini belirten veliler durumdan oldukça şikayetçi.