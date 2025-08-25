AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı “CHP’li yönetim görevini yapmıyor, körfez can çekişiyor”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bayraklı ve Bostanlı sahillerinde yaşanan balık ölümleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bursalı, yaşanan çevre felaketinin en büyük sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İZSU olduğunu belirterek, 'İhmalkârlıkları ve sorumsuzlukları yüzünden İzmir Körfezi adeta can çekişiyor' dedi.'ÇİĞLİ'DE HALA MEVZUATA UYULMUYOR'Bursalı açıklamasında, İZSU'ya bağlı atıksu arıtma tesislerinde yıllardır aynı sorunların sürdüğünü vurguladı:'Defalarca idari para cezası uygulanmasına rağmen İZSU, arıtma tesislerinde standartları yerine getirmemektedir. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde 4. Faz tamamlanmış olmasına rağmen tesis hâlâ mevzuata uygun işletilemiyor, sürekli atıksu izleme sistemi devreye alınmıyor, by-pass hattı kapatılmıyor. Alınan son numuneler bile standartları sağlamıyor. Bu tablo, yerel yönetimin körfezi koruma konusunda ne kadar yetersiz ve sorumsuz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.''ÇEVREYE KARŞI İŞLENMİŞ EN BÜYÜK İHMAL SUÇUDUR'Balık ölümlerinin sebeplerine de değinen Bursalı, 'Körfezde oksijen seviyeleri kritik seviyelerin altına düşmüş durumda. Bunun nedeni, Büyükşehir Belediyesi'nin dip taramasını yapmaması, akıntıyı sağlayamaması ve artan sıcaklıklardır. Sonuç olarak binlerce balık ölmekte, körfez her geçen gün daha fazla kirlenmekte ve kokmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun bu sorumsuzluğu, İzmir'in çevresine karşı işlenmiş en büyük ihmal suçudur' ifadelerini kullandı.'DURUM GEÇEN SENENİN AYNISI'Bursalı, 16-22 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan izleme çalışmalarında elde edilen sonuçların geçen yılki balık ölümleri sırasında tespit edilen değerlerle aynı olduğunu da vurguladı:'Alınan numunelerden elde edilen sonuçlara göre; Bostanlı'da ölçülen çözünmüş oksijen 3,70 mg/L, Melas ağzında ise 0,03 mg/L. Yani geçen yıldan bu yana hiçbir ilerleme yok. Körfezin kirlilik yükünde en ufak bir iyileşme dahi görülmemektedir.''BÜYÜKŞEHİR VE İZSU DAHA NEYİ BEKLİYOR?'Açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarına da değinen Bursalı, 'Bakanlığımız öncülüğünde kurulan Bilim Kurulu, geçen yıl 07.10.2024 tarihinde toplanarak 'İzmir Körfezi Acil Eylem Planı'nı hazırladı, 15 ana başlıkta karar aldı ve kurumlara görev dağılımı yaptı. Bakanlığımız sorunun çözümü için kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Ama yerel yönetim ve İZSU üzerine düşeni yapmadığı sürece hiçbir plan kalıcı sonuç vermez' dedi.Bursalı sözlerini şu ifadelerle tamamladı:'İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun bu ihmali devam ederse Körfez'deki tablo daha da ağırlaşacaktır. İzmir halkı artık bu sorumsuzluğu görmektedir. Körfezimizin, şehrimizin geleceği için bu vurdumduymazlığa son verilmesi şarttır.'