Meteoroloji uyardı! Beş ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) günlük hava tahmin raporuna göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.MGM tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.