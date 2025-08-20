  • USD: 40,84 - 40,91
  • EURO: 47,55 - 47,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'da otoparkta silahlı kavga! Yaralananlar var

İlkadım ilçesinde, otoparkta müşteri ile otoparkçı arasındaki kavgada arbede sırasında her iki şahıs da aynı silahla vurulurken, olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ekleme: 20.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Samsun'da otoparkta silahlı kavga! Yaralananlar varSamsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta, 72 yaşındaki otoparkçı H.U. ile otoparkta aracı bulunan 52 yaşındaki M.S. arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı.

Samsun'da otoparkta silahlı kavga! Yaralananlar var

SİLAHINI ALMAK İÇİN BOĞUŞTU

Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı.

M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu.

Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da otoparkta silahlı kavga! Yaralananlar var

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Samsun'da otoparkta silahlı kavga! Yaralananlar var

İKİ TARAF DA ARBEDE SIRASINDA YARALANDI

M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.