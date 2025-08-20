Samsun'da otoparkta silahlı kavga! Yaralananlar var
İlkadım ilçesinde, otoparkta müşteri ile otoparkçı arasındaki kavgada arbede sırasında her iki şahıs da aynı silahla vurulurken, olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta, 72 yaşındaki otoparkçı H.U. ile otoparkta aracı bulunan 52 yaşındaki M.S. arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı.
Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı.
SİLAHINI ALMAK İÇİN BOĞUŞTU
Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı.
M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu.
Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İKİ TARAF DA ARBEDE SIRASINDA YARALANDI
M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
