META’dan istismar skandalı! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
Meta tarafından geliştirilen yapay zekâ botu Meta AI'nin, bebekler ve çocuklarla ‘cinsel’ sohbetler edebileceği ortaya çıktı. Meta’nın yapay zekâ (AI) politikalarında ‘izin verilen’ bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta’ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.
WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çatı şirketi olan Meta'nın, yapay zeka botu AI'ye ilişkin belirlediği politikalar gün yüzüne çıktı.
Sızdırılan belgelere göre Meta, yapay zeka aracının 'Çocuklarla romantik ve şehevi sohbetler etmesine, yanlış tıbbi bilgiler vermesine ve siyah tenli insanların beyazlardan daha aptal olduğunu' söylemesine izin veriyor.
SKANDAL BEBEK İSTİSMARINA KADAR UZANIYOR
Yine belgelere göre, yapay zekanın 2 yaşındaki bir bebeğe 'Genç vücudun bir sanat eseri' tarzında ifadeler kullanmasının önü açılıyor.
Ayrıca Meta'nın belirlediği bu skandal politikaların, şirketin hukuk, kamu politikası ve mühendislik ekibinin yanı sıra etik uzmanları tarafından da onaylandığı biliniyor.
SENATODAN TEPKİLER YÜKSELDİ
Skandalın patlak vermesinin ardından ABD Senatosu, söz konusu politikalara tepki gösterdi.
Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Senatoda yaptığı konuşmada, 'Bu politikaları kimin onayladığını, ne kadar süre yürürlükte kaldıklarını ve Meta'nın bundan sonra bu davranışları durdurmak için ne yaptığını öğrenmeyi amaçlıyoruz.' dedi.
Hawley, Meta'ya gönderdiği bir mektupla, konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, 'Günümüzün dijital çağında, çocukları aldatıcı teknolojilerden korumak için mücadeleye devam etmeliyiz.
Yapay zeka platformları, duygusal destek kaynağı gibi görünerek, savunmasız kullanıcıları, özellikle de çocukları, meşru bir ruh sağlığı hizmeti aldıklarına inandırabilir.
Halbuki toplanan kişisel verilerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geri dönüştürülmüş, genel yanıtlarla besleniyorlar.' ifadelerini kullandı.