İzmir'de barajlar alarm veriyor! 40 günlük su kaldı

İzmir'de yağışların yetersizliği ve uzun süren kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor. 6 Ağustos'tan bu yana, büyük ölçekli su kesintilerinin önüne geçmek için kent genelinde planlı kesintiler uygulanıyor.İZSU verilerine göre, günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen şehirde, içme suyunun en büyük kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda seviye yüzde 6,71'e kadar geriledi.Diğer barajlarda da durum kritik:Alaçatı Kutlu Aktaş: %1,39Ürkmez: %7,02Balçova: %21,16Güzelhisar: %54,91Gördes: Bu yıl tamamen kurudu.TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, barajlardaki suyun tehlikeli seviyelere indiğini belirtti:“Tahtalı'da aktif doluluk 19 milyon metreküpe düştü. Son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Yağışlar bu yıl %28 daha az oldu. Asıl sorun, suyu doğru kullanamamak.”Prof. Dr. Yaşar, İzmir'de yıllarca yapılan hatalara dikkat çekti:Barajlar doluyken dahi kuyulardan su çekildi.Bu yüzden İzmir, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmak zorunda kaldı.Yoğun kuyulardan çekim yüzünden akiferler tükendi, obruklar oluşmaya başladı.Manisa'da Göl Marmara tamamen kurudu, günlük 220 bin metreküp su çekiliyor:'Tarımda yanlış ürün tercihleri nedeniyle göller bölgesi çöller bölgesine döndü. Konya Ovası obruklarla doldu. Şimdi de Küçük Menderes Havzası'nda aynı sorun yaşanıyor.'Prof. Dr. Yaşar, önümüzdeki hafta Tahtalı Barajı'nın %5 seviyelerine düşeceğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:Su tarlalara kapalı sistemlerle ulaştırılmalı.Gri su tarımda kullanılmalı.Türkiye'deki %33'lük kayıp-kaçak oranı azaltılmalı.Deniz suyu arıtma projeleri raflarda bekletilmemeli.“Barajlarda yaklaşık 40 günlük su kaldı. Kesintilere geçen yıl başlanmalıydı. Bir kısmı rezervde tutulmalıydı. Suyu kullanmayı bilmediğimiz için bu noktaya geldik.”