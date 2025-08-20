Ankara'da su kesintileri büyüyor! Osman Gökçek'ten ABB'ye 'israf ve beceriksizlik' eleştirisi

Ankara'da son günlerde artan su kesintileri tartışmalara yol açarken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi.“Maalesef Ankara'daki hemşehrilerimiz çok ciddi bir su problemiyle karşı karşıya” diyen Gökçek, her gün kesintilerin yaşandığını ve vatandaşlardan yoğun şikâyetler geldiğini belirtti.Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her konuda beceriksizliği olduğu gibi bugün de su noktasında vatandaşlarımızı mağdur etmesine asla şaşırmadım” ifadelerini kullandı.Gökçek, geçmiş dönemde Kızılırmak'tan Ankara'ya su getirilmesi için yapılan projeyi hatırlatarak, “Toplam 750 bin metreküp kapasiteli, 138 kilometrelik 3 hat 7 ayda tamamlandı. Dünyadaki en hızlı su projelerinden biri olduğu için ABD'den ödül aldı” dedi.ABB yönetimini “beceriksizlik” ve “israf” ile suçlayan Gökçek, “Paraları konserlerde, tabutlarda, karton bardaklarda heba ettiler. Sadece Tan Taşçı konseri için 43 milyon TL harcandığını söylediler. Oysa sanatçının 500 ila 700 bin TL arasında para aldığı noktasında kulağımıza gelen söylentiler var. Peki paranın geri kalanı nereye gitti? 98 konser yaptılar” diye konuştu.Geçmişteki karton bardak ihalesini de hatırlatan Gökçek, “İki daire başkanını görevden almak zorunda kaldılar çünkü suçu birilerine yıkmaları gerekiyordu. Bugün su meselesi de maalesef aynı” dedi.CHP'li ABB'nin su sorununu çözemediğini söyleyen Osman Gökçek, “Beceriksizlikleri ve vurgun peşinde olmaları nedeniyle Ankaralıları susuzluğa mahkum ediyorlar.Ankara'da hem trafik hem de su, vatandaş için ciddi bir zulüm haline geldi” ifadelerini kullandı.