Otobüs yolculuğu kabusa döndü! Yangın çıktı

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden yolcu otobüsünün motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.Orman ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti ve otobüsün motor bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.Yangın sırasında otobüs içerisinde bulunan yolcular tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yolcular, başka bir otobüsle gidecekleri yere sevk edildi.İlk incelemelere göre, yangının otobüsün motor kısmından çıktığı ve bu bölümün ciddi şekilde hasar gördüğü tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Yangının çıkış sebebiyle ilgili teknik inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.