Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik deprem bölgede büyük panik yaşatırken bazı binaların hasar görmesine neden olmuştu. Söz konusu depremin üzerinden henüz çok geçmemişken Sındırgı bugün yine peş peşe sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında iki dakika arayla 3,5 ve 3,9'luk depremler meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Balıkesir'de 6.1'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor.
Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.
Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.