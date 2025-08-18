Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik deprem bölgede büyük panik yaşatırken bazı binaların hasar görmesine neden olmuştu. Söz konusu depremin üzerinden henüz çok geçmemişken Sındırgı bugün yine peş peşe sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında iki dakika arayla 3,5 ve 3,9'luk depremler meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.