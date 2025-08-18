  • USD: 40,84 - 40,91
  • EURO: 47,55 - 47,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik deprem bölgede büyük panik yaşatırken bazı binaların hasar görmesine neden olmuştu. Söz konusu depremin üzerinden henüz çok geçmemişken Sındırgı bugün yine peş peşe sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında iki dakika arayla 3,5 ve 3,9'luk depremler meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Ekleme: 18.08.2025 - 08:47 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de deprem! AFAD duyurduBalıkesir'de 6.1'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor.

Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu