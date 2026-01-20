  • USD: 43,21 - 43,28
Meteoroloji Duyurdu! Sıcaklık Artacak...

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcaklık batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış beklenirken Giresun'dan Artvin'e uzanan kesimde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. 7 kent içinse 'sarı' kodlu kar alarmı verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

20.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Antalya'nın Finike ve Kaş çevrelerinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ'ın doğusunun karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Çankırı, Sivas, Kayseri, Amasya ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR VAR

Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: 'Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın.'

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 3, Çok bulutlu

İSTANBUL: 6, Çok bulutlu

İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 9, Parçalı bulutlu

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu

HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu

KAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA: 2, Çok bulutlu

BOLU: 2, Çok bulutlu

SİNOP: 8, Çok bulutlu

ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu

AMASYA: 3, Çok bulutlu

SAMSUN: 7, Çok bulutlu

TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

ERZURUM: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 0, Çok bulutlu

VAN: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA: 5, Çok bulutlu

BATMAN: 4, Çok bulutlu

DİYARBAKIR: 3, Çok bulutlu

GAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 0, Çok bulutlu