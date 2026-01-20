Meteoroloji Duyurdu! Sıcaklık Artacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Antalya'nın Finike ve Kaş çevrelerinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ'ın doğusunun karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Çankırı, Sivas, Kayseri, Amasya ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: 'Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın.'Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 3, Çok bulutluİSTANBUL: 6, Çok bulutluİZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutluBURSA: 7, Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutluÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutluKIRKLARELİ: 3, Çok bulutluA.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutluMUĞLA: 9, Parçalı bulutluADANA: 12, Parçalı ve çok bulutluANTALYA: 16, Parçalı bulutluHATAY: 10, Parçalı ve çok bulutluISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR: 2, Çok bulutluKAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKONYA: 2, Çok bulutluBOLU: 2, Çok bulutluSİNOP: 8, Çok bulutluZONGULDAK: 5, Çok bulutluAMASYA: 3, Çok bulutluSAMSUN: 7, Çok bulutluTRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyorRİZE: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyorERZURUM: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA: 0, Çok bulutluVAN: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıŞANLIURFA: 5, Çok bulutluBATMAN: 4, Çok bulutluDİYARBAKIR: 3, Çok bulutluGAZİANTEP: 5, Parçalı ve çok bulutluMARDİN: 0, Çok bulutlu