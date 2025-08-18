Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden'e katılım çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyası ile evler hızla yenileniyor. Evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Yusuf Berk'in 'Yarısı Bizden kampanyası, dünyada eşi benzeri olmayan bir destek' sözünü alıntılayan Kurum, 'Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın' dedi.Kurum'un paylaştığı videoda halk sahiplerinin görüşleri de yer aldı. 6 Şubat depremlerinden sonra evlerini dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan Yusuf Berk, 'Binamız depreme dayanıklı değildi. Çürük bir binaydı. Daha sonradan yıkılırken tüm komşularım ve ben de çok üzgündük. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bir arayış içerisindeydik. 'Yıktınız ama kaldı' cümleleri kullanıldı. 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken, Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu.Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu müjdeyle beraber evimizi dönüştürebildik. Devletimizin desteğiyle beraber binamız şu an ayakta. Şimdi gördükleri şeye de inanamıyorlar. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın devletine güvenmelerini, tüm şartları yerine getirmelerini, şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum' dedi.50 yıllık binalarının dönüşüm sürecini anlatan hak sahibi Volkan Dağdevir ise 'İlk önce yüzde 100'lük bir çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmamız için bakanlıktan onay çıktı. Güzel haber geldikten sonra gerçekten çok mutlu olduk, çocuk gibi sevindik. İlk aşamasından son aşamasına kadar ve beton atılırken de buradaydık. Müteahhitin kullandığı malzemeleri, demirleri gördük. A'dan Z'ye ustamızın kullandığı demirler, betonlar hep kaliteydi. Biz tedbirimizi ve desteğimizi aldık. Vallahi örneği burada. Huzurluyuz, mutluyuz. Yeni dairemiz oldu' diye konuştu.