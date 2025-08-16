Zirveden çıkan 5 sonuç! Dünya basını Trump-Putin görüşmesini böyle gördü

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bulunan Elmendorf-Richardson askeri üssünde düzenlenen zirve yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi. Görüşmenin bitmesinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.Kendisini Alaska'ya davet ettiği için Trump'a teşekkür eden Putin, 'Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti ve oldukça kapsamlı ve faydalıydı' ifadelerini kullandı.Toplantının Alaska'da yapılmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Putin, 'Burada buluşmak oldukça mantıklı, çünkü ülkelerimiz okyanuslarla ayrılmış olsalar da aslında yakın komşular' diye konuştu. Alaska'nın iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirası açısından da önemli olduğunu ifade eden Putin, 'Bu mirasın, en zorlu şartlarda bile karşılıklı fayda ve eşitliğe dayalı ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağına eminim' diye konuştu.ABD ve Rusya arasında 4 yıldır herhangi bir zirve yapılmadığını hatırlatan Putin, bu sürenin çok uzun olduğunu belirterek, 'Bu, ülkelerimizin ve dünyanın yararına değil' dedi. ABD ve Rusya'nın sağlıklı şekilde diyalog kurması gerektiğini söyleyen Putin, bu nedenle iki ülke liderlerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.Trump ve kurmayları ile temasları sürdürdüklerini hatırlatan Putin, iki ülkenin ele aldığı konuların başında Ukrayna meselesinin geldiğini söyledi.Trump'ın Ukrayna sorununun çözümü için kişisel olarak çaba göstermesini 'değerli' olarak niteleyen Putin, 'Ukrayna'daki durum, güvenliğimize yönelik temel tehditlerle ilgilidir' değerlendirmesini yaptı.Rusya'nın samimi olarak Ukrayna savaşını sona erdirmeyi istediğini vurgulayan Putin, 'Çözümü kalıcı ve uzun vadeli kılmak için, çatışmanın tüm asli köklerini, temel nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu defalarca söyledik: Rusya'nın tüm meşru endişelerinin dikkate alınması ve Avrupa'da ve genel olarak dünyada adil bir güvenlik dengesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Ve bugün Başkan Trump'ın da söylediği gibi, doğal olarak Ukrayna'nın güvenliğinin de sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğal olarak, bunun üzerinde çalışmaya hazırız' diye konuştu.Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik bazı adımlar konusunda Trump ile mutabık kaldıklarını belirten ancak detay vermeyen Putin, 'Birlikte vardığımız anlaşmanın bizi bu hedefe daha da yaklaştıracağına ve Ukrayna'da barışa giden yolu açacağına inanıyorum' dedi.Kiev yönetimi ile Avrupa ülkelerinin de barış için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Putin, 'Bu durumun Kiev ve Avrupa başkentleri tarafından yapıcı bir şekilde karşılanmasını ve herhangi bir engel çıkarmamalarını, ortaya çıkan ilerlemeyi provokasyonlar ve perde arkası entrikalarla sabote etmeye çalışmamalarını bekliyoruz' şeklinde konuştu.'Bugünkü anlaşmaların, yalnızca Ukrayna meselesinin çözümü için bir başlangıç noktası olmakla kalmayıp, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki iş odaklı ve pragmatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine de yardımcı olacağını umuyorum' diyen Putin, Trump'ın '2022'de kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağı' şeklindeki ifadelerine katıldığını da sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump ise, Putin ile yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini ancak Ukrayna'da ateşkesi sağlayacak bir anlaşma ile sonuçlanmadığını belirterek, 'Üzerinde anlaştığımız pek çok, pek çok konu vardı; çoğu konuda mutabık kaldık diyebilirim. Birkaç büyük meselede tam olarak istenilen noktaya ulaşamadık ama ilerleme kaydettik. Yani anlaşma yapılana kadar anlaşma yok' dedi. Ukrayna başta olmak üzere sürecin paydaşlarını Putin ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendireceğini söyleyen Trump, 'Daha sonra NATO'yu arayacağım. Uygun olduğunu düşündüğüm çeşitli kişileri arayacağım. Ve elbette, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayıp bugünkü toplantıyı anlatacağım. Nihayetinde karar onlara ait' ifadelerini kullandı.Putin ile her zaman harika ilişkilerinin olduğunu söyleyen Trump, kendisi kadar Putin'in de Ukrayna savaşını bitirmeyi istediğini ifade etti. Putin'e teşekkür ederek 'yakında tekrar görüşmek üzere' diyen Trump, Putin'den 'Bir dahaki sefere Moskova'da' yanıtını aldı.Putin'in Moskova davetini 'ilginç' olarak niteleyen Trump, yine de bunun gerçekleşebileceğini belirtti. Trump ve Putin'in ortak basın toplantısının sonunda gazetecilerden soru almaması ise dikkat çekti.Putin ile yaptığı ortak basın toplantısından sonra Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.'Birçok konuda anlaşmaya varıldı, çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir.' diye konuşan Trump, sürecin gidişatına ilişkin ümitli olduğunu vurguladı.Trump, bundan sonra Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, 'Zelenskiy ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek.' ifadelerini kullandı.Bundan sonraki süreçte Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, 'Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı.' şeklinde konuştu.Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump ile görüşmesinin hemen ardından Anchorage şehri yakınlarındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı'na gitti.İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin müttefik devletlere savaş malzemesi sağlama (Lend-Lease) anlaşması kapsamında ekipman taşırken hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin mezarlarına çiçek bırakan Putin, Alaska'daki Ortodoks din yetkilisi ile de ayaküstü görüştü.Rus lider Putin, daha ülkesine dönmek için uçağına geçti.Uluslararası haber ajansı Reuters, zirveyi 'Trump-Putin görüşmesi Ukrayna konusunda bir ilerleme sağlamadı' başlığıyla duyurdu. Reuters haberinde, 'ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında büyük bir merakla beklenen zirvede, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını çözme veya durdurma konusunda bir anlaşmaya varılamadı.' ifadeleri kullanıldı.Reuters, Trump'ın gazetecilerin sorularını görmezden geldiğine dikkat çekerek, 'Normalde çok konuşan Trump, gazetecilerin bağırarak sorduğu soruları görmezden geldi.' ifadelerini kullandı.Bir diğer Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), zirve için 'Trump ve Putin için kırmızı halıda tokalaşmalar ve ortak bir limuzin yolculuğu, ardından ise ani bir son' başlığını kullandı.AP haberinde görüşmenin olumlu başladığına işaret ederek, 'Önce kırmızı halı geldi, ardından sıcak el sıkışmalar ve dostça gülümsemeler. Trump ve Putin, Trump'ın başkanlık limuzininin arka koltuğuna oturdu ve Rusya-Ukrayna savaşının geleceği hakkında konuşmak üzere götürülürken sanki yeniden bir araya gelmiş arkadaşlar gibi rahatça sohbet ettiler.' ifadelerini kullandı.Ancak AP zirvenin sona ermesinin ardından aynı havanın devam etmediğini vurgulayarak, 'Ancak saatler sonra, görüşmeden çıktıklarında etkileşimlerinin daha sessiz olduğu görüldü. Trump ve Putin, ortak bir basın toplantısı olarak duyurulan toplantıya kısa bir süre katıldı. Ancak ikisi de soru almadı. 'Anlaşma' ve 'ilerleme' hakkında genellemeler yaptılar ve alışılmadık derecede uzakta konumlanmış kürsülerden, 'Barışın Peşinde' ifadesinin yer aldığı bir fonun önünde birbirlerini övdüler.' değerlendirmesinde bulundu.İngiltere merkezli BBC, 'Trump ve Putin'in Alaska zirvesinden çıkan beş sonuç' başlıklı haberinde zirveyi değerlendirdi. BBC haberinde, 'Ateşkesin sağlanamamasıyla yaklaşık üç saat süren görüşmenin, cevaplardan çok soru işareti doğurduğunu' bildirdi.BBC, zirveden beş sonuç çıkardı. İlk olarak, 'Putin'in, kırmızı halıyla dünya sahnesine geri döndüğünü' belirtti. İngiliz haber kuruluşuna göre, kırmızı halının serilmesi Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana çoğu Batılı ülkenin uzak durduğu bir lider olan Putin için dikkate değer bir andı. O zamandan beri Putin'in uluslararası seyahatleri büyük ölçüde Kuzey Kore ve Belarus gibi Rusya'ya dost ülkelerle sınırlı kaldı.BBC, Alaska zirvesinin gerçekleşmesinin Putin için bir zafer olduğunu belirtti. Haberde, 'Bu karşılama, Kremlin'in en çılgın hayallerini bile aşacaktı. Putin, yalnızca altı ay içinde Batı'nın gözünde dışlanmış bir lider konumundan, ABD topraklarında bir ortak ve dost olarak karşılanan lidere dönüştü' ifadeleri yer aldı.BBC'ye göre toplantıdan çıkan ikinci sonuç Putin'in, kendisine hiç sorulmayan sorularla karşı karşıya kalmasıydı.Üçüncü sonuç ise Putin ve Trump'ın bulunduğu odada toplanan dünya medyası, basın toplantısı yapılacağı beklentisiyle karşı karşıya kalırken, iki liderin açıklama yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamaması oldu.BBC'ye göre zirveden çıkan dördüncü sonuç ateşkesten bir kez dahi söz edilmemiş olması. BBC, genellikle geveze olan Trump'ın, Putin'den daha az konuştuğunu' belirtti.BBC son olarak, zirvenin Ukrayna'daki barış konusunda somut bir ilerleme sağlamadığını, ancak Rusya ile ABD arasındaki yakınlaşmayı pekiştirdiğini yazdı.ABD merkezli CNN, 'Trump ve Putin'in Alaska'daki zirvesinden çıkarımlar' başlıklı haberinde, iki liderin yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından Ukrayna konusunda ilerleme kaydedildiğini duyurmak için ortaya çıktıklarını ancak basın toplantısında, tam olarak neyi başardıklarını açıklamadan Alaska'dan ayrıldıkları yorumunu yaptı.CNN'e göre açıkça görülen bir şey vardı: Bir anlaşma yapılmamıştı.Ancak CNN, zirvenin tüm bilinmezliklerine rağmen Putin'i diplomatik arenaya kararlı bir şekilde geri davet ettiğini yazdı.