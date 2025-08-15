Anneler bayram edecek: 1 yıl boyunca ücretsiz oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını “Aile Yılı” kapsamında annelere özel bir destek projesi ile taçlandırıyor.“Anne Ulaşım Kartı Projesi” ile, 2025 yılı içinde doğum yapan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Kayseri il sınırlarında ikamet eden anneler, 1 yıl boyunca toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje, yeni doğum yapan annelerin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.Tramvay, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını kapsayan bu uygulamanın, özellikle bebekli annelerin günlük hayatını büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı oturumunda onaylanan “Anne Ulaşım Kartı Projesi”, 1 Eylül 2025'te hayata geçiriliyor.Proje kapsamında, 2025 yılı içerisinde doğum yapan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Kayseri'de ikamet eden anneler, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.Kart teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacak uygulamada, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40 biniş, ilçe-Kayseri arası hatlarda ise aylık 20 biniş ücretsiz olarak sağlanacak. Biniş hakları her ay otomatik olarak kartlara yüklenecek.