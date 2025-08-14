Osmaniye'de arazöz kazası: Şehit sayısı...

Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de çıkan orman yangınları dün kontrol altına alındı. Bugün Hatay ve Mersin'de çıkan yangınlara müdahale edilirken, dün Osmaniye'de yangına giderken kaza yapan arazözdeki işçilere ilişkin de bir acı haber geldi.Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek şehit oldu.Şehit sayısı 2'ye yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, duruma ilişkin X hesabı üzerinden dün yaptığı paylaşımda şöyle demişti:Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur.Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.