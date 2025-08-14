  • USD: 40,71 - 40,78
Elinde tinerle ev bastı: Yanlış evi yaktı

Esenyurt'ta bir şahıs, tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Diğer elinde de bıçak olan adam, yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe verirken, ardından kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Ekleme: 14.08.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:03 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul Esenyurt'ta bir elinde bıçak, diğer elinde tiner olan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı apartmana geldi.

Yaşadığı daireyi yakmaya çalışan gözü dönmüş adam, yanlışlıkla komşusunun kapısına tiner dökerek yaktı.

SOKAĞA ÇIKIP KENDİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI
Ardından sokağa çıkarak kendisini yakmaya çalışan adama, mahalleli ve itfaiye ekipleri müdahale etti.