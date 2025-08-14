Elinde tinerle ev bastı: Yanlış evi yaktı

Esenyurt'ta bir şahıs, tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Diğer elinde de bıçak olan adam, yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe verirken, ardından kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.