Bu bakkalda para değil dua geçiyor: İhtiyaç sahiplerinin umudu oldu

Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'nde, Akşemsettin Camii müştemilatında 3 yıl önce hayırseverlerin katkılarıyla kurulan hayır bakkalı, kısa sürede büyük bir dayanışma hareketine dönüştü.Başlangıçta sadece 10 ihtiyaç sahibine hizmet veren bakkal, bugün yaklaşık 800 kişinin temel gıda ve hijyen malzemelerine ücretsiz ulaşmasını sağlıyor.Bakkalın raflarında temel gıdaların yanı sıra hijyen ürünleri de bulunuyor. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ödeme yapmadan bu ürünlerden faydalanabiliyor ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.İHA'da yer alan habere göre; Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, uygulamanın temel amacını şu sözlerle anlattı:“Ben bu hayır bakkalı uygulamasına pandemi ile başladım. Pandemi zamanında bazı işsiz kalan insanları görünce etkilendim ve aklıma böyle bir fikir geldi. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile bu uygulamaya başladım.İlk etapta yağ ve un gibi en önemli gıdalar ile bakkalımızı açtık. Verenler ile alanları burada buluşturmaya çalışarak bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Şu andaki taleplerimiz gayet güzel seviyede ve Ramazan ayı dolayısıyla daha yoğun oluyoruz.Kriterlerimiz arasında kişinin evi kiraysa, asgari ücret alıyorsa ve okuyan çocuğu varsa yardımlarımızı bunlara göre yapıyoruz. Biz burada kimseyi birbirinden ayırt etmeden, hangi mahalleden geldiğine bakmadan gelen insanlara yardımda bulunduk.”Mahmut Uçtu, açıklamarına “Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Pazartesi ve Salı günlerinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Günlük yaklaşık 80 kişiye yakın kişi giriyor. Bu sayı kayıtlarımızda geçen sene 700 kişiydi. Bu sene de yaklaşık 700 kişiye yaklaştık. İhtiyaç sahipleri gıdaları verdiğimiz zaman hemen dua etmeye başlıyorlar. Biz de bu anlara şahit oluyoruz' sözleriyle devam etti.