Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalar, ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında FED'in eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.406,49 TL'den, çeyrek altın ise 7.252,00 TL seviyesinden işlem görüyor.14 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.406,01Satış 4.406,49Alış 7.192,00Satış 7.252,00Alış 14.383,00Satış 14.505,00Alış 28.678,00Satış 28.877,00Alış 3.360,29Satış 3.360,62