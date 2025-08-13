Sıcaktan bunalmıştı... Boğularak can verdi
Adana’nın Çukurova ilçesinde kuzeniyle gezdiği sırada sıcaktan bunalıp bir anda sulama kanalına atlayan genç akıntıya kapılmasının ardından boğularak hayatını kaybetti.
Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da bulunan sulama kanalında yaşanan olayda 21 yaşındaki Muhammet Alperen Erdoğan, kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı.
Bir süre sonra sıcaktan bunalan Erdoğan, sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı. Atladıktan sonra suda çırpınan Erdoğan daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kuzeni hemen polisi arayıp durumu bildirdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, günün ilk ışığıyla sulama kanalına girip arama-kurtarma çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yapılan çalışmalarda Erdoğan’ın cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
