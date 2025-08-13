Sakarya'da feci kaza! Hayatını kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, aracın çarpmasıyla yola savruldu. Talihsiz kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı.
Sakarya'da D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Hayatını kaybetti
Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen başka araçlar geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
