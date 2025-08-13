  • USD: 40,66 - 40,73
Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Malatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin verileri AFAD duyurdu.

Ekleme: 13.08.2025 - 08:50 Güncelleme: 13.08.2025 - 08:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da deprem! AFAD duyurduBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde pazar akşamı meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede artçılar devam ederken bir deprem haberi de Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bu sabah deprem oldu.

MALATYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 16.69 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.