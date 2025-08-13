İki aile birbirine girdi! Güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde kavga yaşandı. Sokakta iki aile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.İki ailenin üyeleri birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. 1 kişi bıçaklı kavgada yaralandı. Kavga sırasında yaralanan kişi ise bir anda yere düştü.Yaralı otomobile taşınarak hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, sokaktaki gerginlik bir süre daha devam etti.Grup arasında devam eden gerginlik, takviye polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, iki aile arasındaki bıçaklı sopalı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.