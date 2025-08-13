Bakan Fidan'dan sert mesaj! Suriye'deki karanlık aktör İsrail

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklaması yaptı.Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:'Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı. Bazı aktörlerin belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Lazkiye'de başlayan olaylar, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmak istememesi, burada bir meydan okuma var. Bizlere düşen bu meydan okumayı iyi tanımlayıp ona göre önlem almak.Süveyda olaylarından sonra Amman'da düzenlenen toplantılar serisini destekledik. Kabilelerin bir araya gelerek bu sorunu barışçıl şekilde çözme arayışını olumlu bulduk. Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye'de karışıklığın çıkması ve kaotik bir ortam olması İsrail'in kendi ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor.'Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani şu ifadelere yer verdi:Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor. Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmuyor, bunu İsrail öne sürmektedir