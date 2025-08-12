Yasağı dinlemediler! 32 bin 483 TL ceza yediler

Erzurum'da yasak olmasına rağmen ormanda mangal yakanların olduğu tespit edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2-11 Ağustos tarihleri arasında Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçelerindeki orman ve mesire alanlarında denetimler yapıldı.Kontroller sırasında vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatılarak, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.