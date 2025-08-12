Yasağı dinlemediler! 32 bin 483 TL ceza yediler
Erzurum’da ormanlık alanda yasakları dinlemeden mangal yakan 11 kişiye 32 bin 483 TL idari para cezası uygulandı.
Erzurum'da yasak olmasına rağmen ormanda mangal yakanların olduğu tespit edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2-11 Ağustos tarihleri arasında Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçelerindeki orman ve mesire alanlarında denetimler yapıldı.
YANGIN RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER HATIRLATILDI
Kontroller sırasında vatandaşlara yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hatırlatılarak, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
