TEM’de feci kaza: Hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nun Bahçeköy Köyü mevkiinde İstanbul istikametinde, Malatya'dan İstanbul'a giden Gürkan Güner idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Yusuf S. yönetimindeki soğan yüklü kamyonla çarpıştı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybettiÇarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1'i ağır 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.