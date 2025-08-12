Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 385 bin lira, en yüksek 4 milyon 426 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 396 bin liradan tamamlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını duyurmasının ardından piyasalar hareketlendi. Altın fiyatları güne hafif yükselişle başladı.Serbest piyasada gram altın 4.386,44 TL'den, çeyrek altın ise 7.220,00 TL seviyesinden işlem görüyor.12 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.385,99Satış 4.386,44Alış 7.159,00Satış 7.220,00Alış 14.319,00Satış 14.440,00Alış 28.550,00Satış 28.747,00Alış 3.352,00 dolarSatış 3.352,33 dolar