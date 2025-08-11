Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında kabri başında dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ölümünün 8.yıldönümünde Köprüyanı mahallesinde bulunan kabri başında anıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci tarafından dualar edildi.Oğlunun mezarı başında SABAHA konuşan anne Ayşe Bülbül, 'Eren'imin yanında huzur buluyorum. Nerde olursam olayım, aklımdan hiç çıkmıyor. Koskoca 8 yıl geçti. Bana 8 yıl gibi geldi. Yüreğim ilk gün gibi yanıyor. İçim parçalanıyor. Devletimizin başlattığı Terörsüz Türkiye'yi tüm ailecek tüm kalbimizle destekliyoruz. Çocuklar, askerler, güvenlik güçlerimiz şehit olmasın artık anneler ağlamasın. Birlik ve beraberlik içinde yaşayalım. Sosyal medya da Terörsüz Türkiye için destek verdiği için bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandım. Onlar gelsin yüzüme konuşsun. Ben yıllardır oğlunun mezarı başından ayıramayan şehit annesiyim Oğlum geri dönmeyecek ama, başka çocuklar da ölmesin, başka analar ağlamasın' dedi.TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KARDEŞÇE YAŞAYALIMTrabzon Valisi Aziz Yıldırım,'Artık terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile hem Türkiye hem de devletimiz daha çok kalkınıp daha çok gelişecek. Bütün imkanlarını ve kaynaklarını dışarıdan gelen bir takım tehditlere karşı kullanacak. İnsanının refahı ve daha çok gelişmesi için kullanacak. Şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız. Gazilerimiz her zaman baş tacımız. Biz her zaman gerektiğinde savaşa da hazırız. İstiyoruz ki, bu memlekette birlikte kardeşçe yaşayalım. Ülkemizin bütün imkanlarını beraber kullanarak memleketi büyütelim. Bu memleketin doğusu batısı yoktur. Türk vatandaşlığını taşıyan herkes bizim eşittir' diye konuştu.Anma Programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Maçka Belediye Başkan Vekili Ahmet İlhan Yavuz, İl Müftü Vekili Mehmet Cebeci, Şehit Eren Bülbül'ün annesi, kardeşleri askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.