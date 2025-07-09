Kızının doğum gününü kutladı

Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa adında dört kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı'nın mutlu günü...Ilıcalı, kızı Yasemin'in doğum gününden paylaşım yaptı.Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz ile evliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı 18 yaşına bastı.Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan 56 yaşındaki Acun Ilıcalı, "Canım kızım Yasemin’in 18. yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda. Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder.. "notuyla paylaşım yaptı.Zeynep Yılmaz da kızının yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı karelerle kutlamıştı.Yılmaz, paylaşımına "18… ne önemli yaştır. 18 sene mi oldu gerçekten seni ilk kucağıma alalı… Mümkün değil, sen büyümedin ki… Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben ilk günkü gibi. İyi ki doğurdum. İyi ki doğdun benim güzel, asil, dik duruşlu, narin ama güçlü kızım." notunu düştü.