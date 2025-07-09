Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan ülkemiz ve bölgemiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Grup toplantımızı 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içerisinde gerçekleştiriyoruz. Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit askerlerimizin yakınlarına, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin ruhunu incitecek bir adım yoktur, olamaz. Bu kanlı prangayı artık söküp atıyoruz. Şunu vatandaşlarımızın çok iyi bilmesini isteriz, terör duvarı yıkıldıktan sonra Allah'ın izniyle her şey çok daha farklı olacak. Daha fazla acının önüne geçilecek, bunun da kazananı Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla tüm Türkiye ve sonra bölgedeki kardeşlerimiz olacak. Ne yapıyorsak bu hasssasiyetle yapıyoruz. Milletimize tarihi müjdeyi vereceğiz. Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan, karanlık mahfillerce sabote edilmesine fırsat vermeden en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz.Son haftalarda hepimizi yaralayan çok sayıda orman yangını meydana geldi. Farklı şehirlerimizi etkisi altına alan yangınların tamamını kontrol altına aldık. Şehit olan orman işçilerimize Cenab-I Allah'tan rahmet diliyorum.Tarım yasaklanacak, çiftçi istediği ürünü ekemeyecek millete yapay et yedirilecek gibi safsatalar çok büyük bir şuursuzluk örneğidir. Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç, dünya üzerinde henüz mevcut değildir. İklim kanunu yerlidir, millidir.CHP'nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye kadar uzanıyor. Menderes'in iktidara gelmesini asla kabullenemediler. Bunların demokrasiden anladıkları darbe ve kargaşayla iktidarı gasp etmektir.(Özgür Özel'e tepki) Konuşmalarında tutarlılık, mantık örgüsü yok. Bizim halkımız karikatür tipleri sever, sahnedeki garip hallerini çekirdek çitleyip çay içerek seyrediyor. Sonra da işine gücüne bakıyor. Ülkeye saygısı yok, ama en azından milleti eğlendiriyor.Yargı Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine gelmiş geçmiş en pervasız organize suç örgütüne yönelik soruşturma açtı, şikayet edenlerin, edilenlerin, rüşvet alanların, şehiri haraca bağlayanların insanları zor duruma düşürenlerin hepsi CHP'li. İstanbul'da başlayan bu hırsızlık, haraç - rüşvet düzeni dalga dalga pek çok ile uzandı. Yani ahtapotun farklı kolları birer birer deşifre olmaya başladı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. Orada da şikayet edenlerin, edilenler CHP'li. Gazete ve TV'lere yansıyanları sizler de görmüşsünüzdür. Yüzyıllık halk partisi olmuş haraç partisi.Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028'de, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, 'şu tarihte seçim yapılsın' demek hayaliniz olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Cumhuriyeti, hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, millet buna müsaade etmez