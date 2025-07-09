Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek! 'Bana göre gayet güzel bir takdir'

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılamalarının canlı yayınlanmasını ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel talep etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün partisinin grup toplantısında bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, 'CHP Genel Başkanı duruşmaların canlı yayınlanmasını istemişti. O zaman biz de ak koyun kara koyunun ortaya çıkması için gerekenin yapılmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Toplantıs'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan davanın canlı yayınlanmasına ilişkin, 'Sayın Bahçeli böyle bir ifade kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur.' ifadelerini kullandı.MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özel'in duruşmaların canlı yayınlanması çağrısı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Biz masumiyet karinesine önem veriyoruz. Özellikle bizim dönemimizde soruşturmaya yer olmadığına dair karar verme imkanını mevzuatımıza ekledik. Dolayısıyla kuvvetli suç şüphesini gösteren suç delillerinin varlığı halinde tutuklama gerçekleştirilebiliyor. Bunlar yargı kararları ile gerçekleştirilen hususlar. Davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması hem de tutuklama süreçlerinin etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması ile ilgili hepimiz görüş birliği içerisindeyiz.Cumhuriyet Başsavcılıklarımız hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yargı süreçlerinin uzamadan kamuoyundaki endişeleri ortadan kaldıracak hususları bir an önce hayata geçirmek önemli. Duruşmaların canlı olarak yayınlanması ile ilgili olarak Ceza Mahkemesi Kanunumuza göre yürütülüyor. Ceza Mahkemesi Kanunumuza göre duruşmalar açıktır. Gerekirse sanık ve bilirkişiler görüntülü sistemlerle bağlantı yapılarak dinlenebilir. Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi ile ilgili olarak Kanun'un 183. maddesi fotoğraf çekimi ve canlı yayınlamak noktasında engel söz konusu. Eğer bu konuda bir görüş birliği olursa bu mevzuat değişikliğinin sağlanabilmesi Meclisin takdirindedir' dedi.