OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2025 - 2026 eğitim öğretim takvimini duyurdu! Yaz tatili ne zaman bitecek?

Millî Eğitim Bakanlığı 2025 - 2026 eğitim öğretim takvimini duyurdu! Yeni eğitim yılında okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ise merak edildi. Yaz tatilinde olan öğrenciler ve veliler tatil planlarını okulların açılış tarihine göre ayarlıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

İlk ders zili ile başlayacak yeni dönem için heyecan dorukta. Yaz tatilini doyasıya geçiren öğrenciler bir yandan da okulların açılış tarihine odaklandı. MEB'in 2025-2026 akademik takvimi belli oldu. 20 Haziran 2025'te karnelerini alan öğrenciler için yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Peki, Yaz tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini kamuoyuyla paylaşarak, eğitim sürecine dair tüm detayları paylaştı. Takvime göre, yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü start alacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu süreçte, öğrencilerin yeni eğitim ortamına adaptasyonu için rehberlik çalışmaları yapılacak.Ayrıca, ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonlu okullarda kalan öğrenciler için de özel bilgilendirme ve rehberlik programları uygulanacak.ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cumaİkinci Dönem Sonu ve Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma