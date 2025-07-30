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Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da düzenlenen operasyonunda FETÖ terör örgütüne güncel finans sağladığı tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 30.07.2025 - 08:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 08:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 6 şüphelinin, 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.