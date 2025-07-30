Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da düzenlenen operasyonunda FETÖ terör örgütüne güncel finans sağladığı tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 6 şüphelinin, 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.