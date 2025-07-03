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Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadeleri en güçlü biçimde reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 3.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 3.07.2025 - 11:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadeleri en güçlü biçimde reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "(İsrailli bakan ve siyasetçilerin ilhak çağrılarına ilişkin) Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadeleri en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu tür beyanlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.