Bedelli askerlikte rakam değişti! İşte yeni tutar

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu.Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak.Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıktı.Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.