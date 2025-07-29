Van’da görüntülendi! Nesli tükenmek üzere

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve uluslararası sözleşmelerle korunmaya çalışan su samurları son olarak Van'ın Erciş ilçesinde ortaya çıktı. Türkiye'de nadiren rastlanan ve sulak bölgeleri seven su samurları, geçtiğimiz aylarda Hakkari'de bulunan Zap Suyu'nda ve Düzce'de görülmüştü.Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ilıca Çayı'nda vatandaşlar gördükleri su samurlarını, cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.Dünya Doğa ve Doğal kaynakları koruma birliği yayınladığı liste ile su samurlarını “nesli tükenmek üzere olan hayvanlar” şeklinde tanımlamıştı.