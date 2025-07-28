İstanbul'da %99 ölçüldü! Nefes aldırmayacak...
Megakent İstanbul'da yeni haftada yüzde 99 nem oranı etkili olurken, hissedilen sıcaklıkların 46 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.
Kavurucu bir haftayı geride bırakan İstanbul, yeni haftada da oldukça sıcak günler yaşayacak.
28 Temmuz sabahına uyanan İstanbullular, %99 nem oranı ile bunalmaya başladı.
Dört gözle yağmur ve serin hava beklenirken, uzmanlar sıcaklıkların iyice artacağına değindi.
Özellikle öğle saatlerinde Megakent'te hissedilen sıcaklık 46 dereceyi görecek.
Sıcak ve nemin birleşmesi vatandaşlara zor saatler yaşatacak.
Nem seviyesi geceleri de etkisini koruyacak.
28 Temmuz sabahına uyanan İstanbullular, %99 nem oranı ile bunalmaya başladı.
Dört gözle yağmur ve serin hava beklenirken, uzmanlar sıcaklıkların iyice artacağına değindi.
Özellikle öğle saatlerinde Megakent'te hissedilen sıcaklık 46 dereceyi görecek.
Sıcak ve nemin birleşmesi vatandaşlara zor saatler yaşatacak.
Nem seviyesi geceleri de etkisini koruyacak.