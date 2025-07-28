İstanbul'da %99 ölçüldü! Nefes aldırmayacak...

Kavurucu bir haftayı geride bırakan İstanbul, yeni haftada da oldukça sıcak günler yaşayacak.28 Temmuz sabahına uyanan İstanbullular, %99 nem oranı ile bunalmaya başladı.Dört gözle yağmur ve serin hava beklenirken, uzmanlar sıcaklıkların iyice artacağına değindi.Özellikle öğle saatlerinde Megakent'te hissedilen sıcaklık 46 dereceyi görecek.Sıcak ve nemin birleşmesi vatandaşlara zor saatler yaşatacak.Nem seviyesi geceleri de etkisini koruyacak.