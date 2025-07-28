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Beyaz Gazete
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İstanbul'da %99 ölçüldü! Nefes aldırmayacak...

Megakent İstanbul'da yeni haftada yüzde 99 nem oranı etkili olurken, hissedilen sıcaklıkların 46 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Ekleme: 28.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:34 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da %99 ölçüldü! Nefes aldırmayacak...Kavurucu bir haftayı geride bırakan İstanbul, yeni haftada da oldukça sıcak günler yaşayacak.

28 Temmuz sabahına uyanan İstanbullular, %99 nem oranı ile bunalmaya başladı.

Dört gözle yağmur ve serin hava beklenirken, uzmanlar sıcaklıkların iyice artacağına değindi.

Özellikle öğle saatlerinde Megakent'te hissedilen sıcaklık 46 dereceyi görecek.

İstanbul'da %99 ölçüldü! Nefes aldırmayacak...

Sıcak ve nemin birleşmesi vatandaşlara zor saatler yaşatacak.

Nem seviyesi geceleri de etkisini koruyacak.