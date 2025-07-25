Altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haftaya tarihi rekorla başlayan altın fiyatları sert düşüş gösterdi. Dün alış fiyatı 4.401,61 TL olan gram altın haftanın son günü 4.385,78 TL ile açtı. Peki, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu. İşte 25 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Piyasalardaki haftalardır süren dalgalanma devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları ise yatırımcılar ve alım-satım yapanlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Haftanın son gününe sert düşüşle başlayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...ALIŞ(TL) 4.382,03SATIŞ(TL) 4.382,41ALIŞ(TL) 7.131,00SATIŞ(TL) 7.206,00ALIŞ(TL) 29.094,00SATIŞ(TL) 29.534,00ALIŞ(TL) 3.978,86SATIŞ(TL) 4.198,80ALIŞ(USD) 3.361,99SATIŞ(USD) 3.362,37