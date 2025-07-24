Trafik magandaları durmuyor! Hamile kadının...

Kalabalık bir grubun yer aldığı otomobilin sürücüsü, tartıştığı sürücünün önünü kesti. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, araçlarından inerek saldırmaya başladı. Hamile kadının da içinde bulunduğu araca yumrukla saldırdılar.Olay esnasında otomobildeki aile büyük bir panik yaşadı. Hamile kadın, 112 Acil Servis Hattını arayarak durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ulaştı. Olaya karışan ve alkollü oldukları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.