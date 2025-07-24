Trafik magandaları durmuyor! Hamile kadının...
Alkollü olduğu öne sürülen bir grup maganda otomobilin önünü keserek yumruklu saldırıda bulundu.
Hamile kadının da içinde bulunduğu araca saldırdılar
Kalabalık bir grubun yer aldığı otomobilin sürücüsü, tartıştığı sürücünün önünü kesti. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, araçlarından inerek saldırmaya başladı. Hamile kadının da içinde bulunduğu araca yumrukla saldırdılar.
Aile büyük panik yaşadı
Olay esnasında otomobildeki aile büyük bir panik yaşadı. Hamile kadın, 112 Acil Servis Hattını arayarak durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ulaştı. Olaya karışan ve alkollü oldukları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kalabalık bir grubun yer aldığı otomobilin sürücüsü, tartıştığı sürücünün önünü kesti. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, araçlarından inerek saldırmaya başladı. Hamile kadının da içinde bulunduğu araca yumrukla saldırdılar.
Aile büyük panik yaşadı
Olay esnasında otomobildeki aile büyük bir panik yaşadı. Hamile kadın, 112 Acil Servis Hattını arayarak durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ulaştı. Olaya karışan ve alkollü oldukları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.